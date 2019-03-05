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أشرف عبد الباقي لـ انتصار: أنت مثال لعدم الانضباط في المواعيد

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:28 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الفنان أشرف عبد الباقي؛ أن الممثلة انتصار مثال لعدم الانضباط في المواعيد؛ لافتا إلى أنه عمل معها لمدة 10 سنوات بمسلسل راجل وست ستات.

وأضاف خلال برنامج «قهوة شرف» المذاع على فضائية « الحياة»؛: «مع العلم أنها ممثلة قديرة قدمت أدور كبير إلا أنها لا تلتزم بالمواعيد وحضرت لتصوير البرنامج متأخرة».

وتابع ساخرا: « انتصار من السينما النظيفة وهي بقى اللي كانت بتنظف السينما وتغسلها».

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى، استضاف ببرنامجه "قهوة أشرف" المذاع عبر شاشة قناة الحياة، اليوم الثلاثاء ، النجم أحمد آدم والفنانة انتصار، للحديث عن أعمالهما الفنية المقبلة.

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