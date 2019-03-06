مطقمين زي بعض.. الملكة إليزابيث وتيريزا ماي بنفس الملابس.. شاهد

حضرت تيريزا ماي رئيس وزراء المملكة المتحدة احتفال القصر البريطاني الملكي بمناسبة مرور 50 عاما على تنصيب الأمير تشارلز أمير ويلز منذ 50 عاما.





وفي لقطة طريفة قابلت رئيسة الوزراء الملكة إليزابيث، وظهرت كلتاهما وهما ترتديان طاقما رسميا باللون الأزرق الزهري، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.





وحضر الحفل الكثير من الشخصيات العامة في المملكة المتحدة وخارجها، حيث انضمتا للاحتفال دوقتا كامبريدج وساسكس، وكاميلا دوقة كورنوال زوجته، والأمير هاري والأمير ويليام والأميرة رويال، للاحتفال بتلك المناسبة.



