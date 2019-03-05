ياسر رزق: تكلفة الصحيفة الواحدة 7 جنيهات للنسخة.. وتباع بـ جنيهين بعد الدعم

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن جميع ودائع المؤسسات الصحفية تم امتصاصها خلال فترة حكم الجماعة الإرهابية.



وأضاف «رزق» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن عام حكم الإخوان للبلد كان بمثابة زلزال مروع بسبب سوء الإدارة في كل المؤسسات.



وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى أنه بعد 2011 كل شيء ارتفع سعره ما عدا الصحف، موضحا أن النشاط الاقتصادي انخفض في البلاد وبالتالي أثر على الاعلانات.



وأوضح أن الصحيفة تكلف المؤسسات 7 جنيهات ونصف للنسخة الواحدة وتباع بـ جنيهين في السوق بعد الدعم، مضيفا أن النسخة كانت تصل الى أسوان بـ 50 جنيها، متابعا «دعم المؤسسات للصحف كبير ورغيف العيش مش بيدعم بهذا الشكل».