تمثيل مصري في لجنة تحكيم أيام الشارقة المسرحية

عقدت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ29، اجتماعًا، لاختيار العروض المشاركة في المهرجان، للمنافسة على جوائز الدورة الجديدة.
وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، انتصار عبد الفتاح (مصر)، عز الدين بونيت( المغرب)، عمر نقرش (الاردن) ، نوال بن إبراهيم (المغرب)، عبد الله راشد (الإمارات).
وتفتتح أيام الشارقة المسرحية، مساء يوم 19 مارس، بالمسرحية المتوجة بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، لأفضل عمل مسرحي، والتي تنظمها سنويًا الهيئة العربية للمسرح، وهي بعنوان "الطوق والأسورة"، لفرقة مسرح الطليعة في مصر.