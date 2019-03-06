عمرو عبدالحميد في ضيافة دار علوم القاهرة.. اليوم

تستضيف كلية دار العلوم بجامعة القاهرة اليوم، في تمام الساعة 11 صباحا الدكتور عمرو عبدالحميد مدير عام قناة TEN TV ومقدم برنامج رأى عام في ندوة مع طلاب الكلية
وأوضح مؤمن حسام رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم ان الندوة تدور حول دور الإعلام الهادف في بناء المجتمع وحمايته من التفكك
وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة وتقام الندوة بقاعة علي مبارك بمقر الكلية.
وأوضح مؤمن حسام رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم ان الندوة تدور حول دور الإعلام الهادف في بناء المجتمع وحمايته من التفكك
وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة وتقام الندوة بقاعة علي مبارك بمقر الكلية.