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تعليم

اليوم.. حدد مستقبلك.. اختر طريقك مؤتمر طلابي تنظمه حقوق سوهاج

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:01 ص
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
خالد رياض
ينظم طلاب مبادرة "سيب بصمتك" بكلية الحقوق جامعة سوهاج مؤتمر "حدد مستقبلك..اختر طريقك"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٦مارس بقاعة قناة السويس بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن المؤتمر سيناقش عدة محاور أهمها تعريف الطلاب بكيفية وضع خطة منهجية للمستقبل، وما هي الأفكار التي يجب العمل عليها لتحقيق الأهداف، إلى جانب مناقشة الأدوات التي يحتاج إلى الشباب للمنافسة والنجاح بسوق العمل في المستقبل.

وأشار الدكتور حازم عبد الرحمن عميد الكلية إلى أن المؤتمر سينفذ بحضور كلًا من المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، والمستشار سامح عاشور نقيب المحامين والمهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب.

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