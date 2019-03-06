اليوم.. حدد مستقبلك.. اختر طريقك مؤتمر طلابي تنظمه حقوق سوهاج

ينظم طلاب مبادرة "سيب بصمتك" بكلية الحقوق جامعة سوهاج مؤتمر "حدد مستقبلك..اختر طريقك"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٦مارس بقاعة قناة السويس بمركز المؤتمرات الدولي بالمقر الجديد للجامعة، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا.





صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن المؤتمر سيناقش عدة محاور أهمها تعريف الطلاب بكيفية وضع خطة منهجية للمستقبل، وما هي الأفكار التي يجب العمل عليها لتحقيق الأهداف، إلى جانب مناقشة الأدوات التي يحتاج إلى الشباب للمنافسة والنجاح بسوق العمل في المستقبل.



