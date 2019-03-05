5 إحصائيات من الشوط الأول بين ريال مدريد وأياكس فى دورى الأبطال

أنهي فريق اياكس امستردام الشوط الأول متقدمًا على ريال مدريد بهدفين في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



- أياكس لم يخسر في اخر 47 مباراة في دروي الأبطال سجل فيهما في الهدف الأول (الافتتاحي) حيث كسب في 39 مباراة وتعادل في 8.



- ريال مدريد تلقي هدفين في 18 دقيقة في دوري الأبطال لأول مرة في تاريخ الفريق الملكي.



- كريم بنزيما يكمل مباراة الـ 112 في دوري الأبطال ليعادل تيري هنري كأكثر لاعب فرنسي مشاركة في المسابقة الأوروبية.



- دوشان تاديتش لاعب أياكس أول لاعب في النادي الهولندي يساهم في كرتين حاسمتين في مباراة واحدة في دوري الأبطال منذ كريس إريكسن في 2011.



- فرينكي دي يونج لاعب أياكس يكمل 29 تمريرة ناجحة من أصل 31 في الشوط الأول، أكثر من أي لاعب.

