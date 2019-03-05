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محافظات

فحص 37140 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بالوادي الجديد

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:42 م
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، عن فحص 37140 مواطنا حتى الساعة 9 مساءً بنهاية اليوم الخامس بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

من جانبها أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة مشرف، تحقيق نسبة 213 % من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية اليوم الخامس من المبادرة والذي جري مسح 10004 مواطنا في اليوم الخامس فقط من المبادرة.

ولفتت مشرف إلى أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد بينما نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

أضافت مشرف، أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وكانت الوادي الجديد أعلنت مساء أمس الاثنين، عن فحص 27100 مواطنا حتى نهاية فعاليات اليوم الرابع من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي جرى تنفيذها يوم الجمعة الماضية 1 مارس 2019.

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