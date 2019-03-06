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حوادث

مجلس الدولة يرسل قانون النزاهة والشفافية بالشركات قريباً

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:00 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات والذي أوشك القسم على الانتهاء من لمراجعته وإدخال التعديلات الدستورية والقانونية على المشروع لارساله وإقراره.

واكد المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة ان القسم اقترب من الانتهاء من مراجعة المشروع بقانون وسيرسله عن خلال ايام خاصة وانه انتهى الأسبوع الماضى من مراجعة مشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل القرار الخاص بتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

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