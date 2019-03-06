مجلس الدولة يرسل قانون النزاهة والشفافية بالشركات قريباً

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع قانون بشأن لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات والذي أوشك القسم على الانتهاء من لمراجعته وإدخال التعديلات الدستورية والقانونية على المشروع لارساله وإقراره.



