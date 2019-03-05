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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول الأمطار وحالة الطقس

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:16 م
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار ستنحسر غدا على السواحل الشمالية ومدن الجنوب .

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " يحدث في مصر "، المذاع عبر فضائية " ام بي سي مصر " ، أنه بنهاية اليوم ستنعدم فرص سقوط الأمطار تماما .

وأوضح أن موجة سقوط الأمطار التي تتعرض لها البلاد الآن، هي الاخيرة في فصل الشتاء، لكن بداية الربيع هي فترة غير مستقرة داخل البلاد.

وأشار الى وجود لجنة فنية للعمل على تغيير وضع المناخ داخل الدولة المصرية، من أجل تواجده داخل الكتب الدراسية .

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