ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

كلثم سالم.. شاعرة الإمارات ضيفة البرنامج الثقافي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:31 م
صدى البلد
محمد فتحي
أكدت كلثم عبد الله سالم، الشاعرة الإماراتية، أنها كتبت الشعر الفصيح في بدايتها وانتقلت لكتابة الشعر النبطي. لافتة الى أن الشاعر عليه أن يجيد فنون الشعر، حر وتفعيله ومقفى فصيح ونبطي وألا يجد الشاعر نفسه في محفل شعبي عاجزا عن مجاراة أقرانه .

وأضافت "سالم" خلال استضافتها في برنامج " نافذة للحوار" على موجات إذاعة البرنامج الثقافى تقديم محمد إسماعيل: كنت أسمع الشعر من والدتي، وتذوقته كمستمعة جيدة، لكني لم أبدأ في كتابته الا في مرحلة المتوسط "الإعدادية"، وكتبت وقتها قصيدة بالفصحى بعنوان «ذل الفؤاد» في عام 1972، والحق أن مدرسة اللغة العربية كانت تشجعني وتصحح أخطائي.

وعن دواوينها قالت شاعرة الإمارات: لدي ديواني شعر فصيح الأول: نقش في زوايا الذاكرة.. والديوان الثاني: ملامح الماء، وتقول: أنا في قصائدي أمثل الإنسان بكل حالاته النفسية الوجدانية والعاطفية وطفولة تقفز بين ثنايا الروح والعقل ولا تزال، وأمثل ثقافة مجتمع كريم أصيل تهجيت أبجدياته من حضن أم أمية بمثابة مدرسة عظيمة البناء، لافتة إلى أنها لا تذهب إلى النوم إن لم تقرأ أو تكتب يوميًا فالقراءة غذاء قبل الأكل والكتاب حبيبي الأثير في الحل والسفر والترحال.

وعن وضع اللغة العربية في مجتمعاتنا العربية أشارت "كلثم" إلى أن ذاك البريق لا يخبو وإن عانت لغة القرآن ولغة أهل الجنة من الإخفاق وإن غفل عنها البعض زمنا إلا أنها تبقى محفوظة في كتاب ويكفي أن يقرأها العالم على اختلاف ألسنتهم ويحفظونها في صدورهم مفصلة.

وأضافت أن اللغة العربية هي أم اللغات جميعًا وللشعر جرس وزهو ونفَس خاص لا ينافسه به أي فن من الفنون، فالغناء يحتاج لمفردة شعرية واللوحة تكون أجمل إذا اقترنت به حروف قصيدة باذخة، وفي سياق متصل انتقدت تصدر الأغاني الهابطة المشهد في العصر واختفاء ما كنا نطلق عليه أغاني الزمن الجميل .

وحول ما يحتاجه المثقف العربي لنشر إنتاجه على نطاق عالمي قالت: لابد أن يكون هناك فضاء حرية التعبير والدعم والتشجيع من قبل المؤسسات الثقافية لتبني طباعة نتاج المثقف والمساهمة في نشره وتسويقه وطرح اسمه من خلال المنابر الثقافية الداخلية والخارجية ونشر نتاجه الفكري من خلال المعارض المحلية والدولية.

ترشيحاتنا

شقيق بوتفليقة يظهر في سويسرا وغموض حول مكان الرئيس الجزائري.. فيديو

رجل بلا قلب.. أب أسترالي يقتل طفله بسبب المخدرات.. صور

التموين تكشف عن شرط قبول تظلم المواطنين المحذوفين من الدعم

قناة تركية ترفيهية تفضح نظام أردوغان.. فيديو

إحالة أوراق 4 من عناصر الإخوان الإرهابية فى الفيوم إلى المفتي

فيديو جراف.. الجليد الأخضر يظهر في روسيا

في استجابة سريعة للناتو..أمريكا ستعاقب أردوغان بسبب منظومة إس 400

شاهد.. انهيار ثلجي يفاجئ السيارات على طريق عام في أمريكا

استبدل قميصه برقم 8 لخديعتهم.. قصة مراوغة أسطورة الأهلي لأشهر الأندية الألمانية

حسام البدري يوضح حقيقة ترك منصبه فى بيراميدز والعودة للتدريب

كابتن الزمالك السابق يناشد الداخلية لاستعادة سيارة نجله المسروقة

خبير يكشف طريقة خداع شركات قطع الغيار المحلية للتوكيلات العالمية والمستهلكين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر
ياسر رزق: 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة
هشام طلعت مصطفى: أسعار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة غير مبالغ فيها
رزق: المؤسسات الصحفية ليست في صراع مع الحكومة وهدفنا التعاون من أجل المهنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟