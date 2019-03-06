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حوادث

ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص ومبيدات زراعية ومنتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:03 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى .
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة على الاسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار وكافة المخالفات والخارجين عن القانون.

أسفرت الحملة التى قادها المهندس أحمد فكرى سمك مدير الإدارة التموينية بايتاى البارود عن ضبط مخزن لجميع انواع الاعلاف بداخله (2500) كيلو أعلاف و ثلاجة للتجميد والتبريد بدون ترخيص وعدد من المحلات التجارية لا تقوم بالإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع. 

وتمكنت الإدارة التموينية بمركز دمنهور برئاسة محمد عابدين من ضبط مصنع لتعبئة الملح يقوم بتقليد علامة بونو وذلك بتعبئة ملح فاسد وإعادة بيعها فى أكياس مدون عليها علامة بونو لفش المستهلك وخداعة على أنة ملح بون وتم التحفظ على كمية قدرها أربعة طن ملح.

وضبط 102 قطعة جبن +كمية من الكارتية وجميعها منتهية الصلاحية وكمية من المبيدات الزراعية تقدر بمائة عبوة منتهية الصلاحية بأحد محلات المبيدات
4- تم ضبط عدد 150 عبوة بويات منتهية الصلاحية و 130 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية. 

تم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار وكيل النائب العام بشأنها وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص ومبيدات زراعية ومنتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص ومبيدات زراعية ومنتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص ومبيدات زراعية ومنتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور
ضبط مصنع أعلاف بدون ترخيص ومبيدات زراعية ومنتهية الصلاحية بالبحيرة.. صور

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