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عزمي مجاهد: كل مسئول متقاعس عن عمله خلايا إخوانية نائمة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:27 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقًا، إن كل متقاعس في هذا البلد من الخلايا الإخوانية النائمة يفتقدون للذمة والشرف والضمير.

وقال "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي" عبر فضائية "الرافدين+"، اليوم، إن الدولة المصرية اليوم وقفت وأنهت برك الطوارئ في ساعات معدودة، ولكن اسأل كل محافظ: "أليس مسئولي المدن والأحياء هم المسئولون عن إنهاء هذه البرك؟".

وأضاف: "الخلايا النائمة مش بس اللي تابعين للإخوان ومتعاطفين مع الجماعة الإرهابية، ولكنهم كل المسئولين المتقاعسين عن عملهم".

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