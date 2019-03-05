في استجابة سريعة للناتو..أمريكا ستعاقب أردوغان بسبب منظومة إس 400

في استجابة سريعة لتحذيرات قائد قوات حلف الناتو في أوروبا، الأمريكي، كورتيس سكاباروتي، اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية سيؤدي إلى إعادة النظر في مشاركة تركيا ببرنامج مقاتلات اف 35 الأمريكية.



كان سكاباروتي قد حذر الإدارة الأمريكية خلال جلسة استماع في "الكونجرس" من إتمام صفقة طائرات "إف-16" مع تركيا في حال قامت أنقرة بشراء منظومة صواريخ إس 400 الروسية.



وأضاف أن "أفضل نصيحة عسكرية يمكن تقديمها هي ألا نقوم بمتابعة الصفقة، والتعامل مع حليف يعمل مع الأنظمة الروسية، خاصة أن أنظمة الدفاع الجوي واحدة من بين أكثر قدراتنا التكنولوجية تطورا".



وأوضح أن نوعين من المشاكل سيظهران إذا امتلكت تركيا أنظمة الدفاع الجوي الروسية على أراضيها، أولا، ستكون "إس -400" غير قابلة للعمل مع أنظمة "الناتو" وكذلك داخل نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي المتكامل، والثانية، تتعلق بالتهديد الذي تواجهه طائرات "اف -35" نفسها وغيرها من الطائرات الأمريكية والحليفة.