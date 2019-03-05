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هشام طلعت مصطفى: أسعار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة غير مبالغ فيها

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:43 م
رجل الاعمال هشام
رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي
أحمد عبد القوي
قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي في رده على سؤال حول ارتفاع أسعار المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة لا أستطيع القول إن السعر مبالغ فيه ولكن هناك تكلفة كبيرة تمت حتى يخرج المشروع بهذا الشكل الهندسي المميز لأن مواكبة التطورات العالمية تفرض علينا التحول إلى مدن الجيل الرابع .

وأضاف هشام طلعت مصطفى أن الاستثمار في مدن الجيل الرابع الذكية ترتبط بالكثير من الإنفاق على البنية التحتية وعلي خدمات المشروع وبالتالي مثل كل المدن الذكية في العالم هناك استثمارات ضخمة يتم ضخها من اجل توفير خدمات اكثر تميزا بما ينعكس على مستوى الأسعار .

وقال هشام طلعت مصطفى لقد شاهدنا مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية والطرق منفذة علي اعلي مستوي وكل هذه الخدمات تمثل حجم ضخم من المصروفات تنعكس على السعر النهائي .

وأشار هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة هشام طلعت مصطفى القابضة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة شركة تملكها الحكومة والتي قامت بالتخطيط والاستثمار في شبكات الطرق والخدمات لتقديم مستوى متميز من الخدمات لسكانها بما يتناسب مع مدن المستقبل.

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