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اتحاد الصناعات يكشف أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في الخدمات

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:19 م
صدى البلد
هاني حسين
قال وليد حسن جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن المجتمع الرقمي تسود فيه استخدام نظم المعلومات والإتصالات في التعامل بين الأفراد والحكومة.

وأضاف " جاد " في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أننا نعتمد على ورقيات وذلك من أجل الإنهاء من أي إجراء أو خدمة، ولكن المجتمع الرقمي يغير كل ذلك وتتصل كافة البيانات بنظم تتصل مع بعضها البعض عبر الأثير، وتتيح البيانات بشكل أوتوماتيكي مميكن.

وتابع:" التحول الرقمي يوفر وقت لطالب الخدمة، بسبب الميكنة، ويجعل التعامل أدق وأسهل بشكل كبير، ويقلل التعامل البشري بما يقلل معدلات الفساد".

وأكمل:" من الضروري توافر بنية أساسية تمكنا من تنفيذ المجتمع الرقمي، بنظام اتصالات وقواعد بيانات تحمل بيانات شخصية مرتبطة بكافة المجالات والخدمات المقدمة للمواطن وتكون مرتبطة ببعضها البعض"، مضيفا:" يجب توفير نظام لتأمين البيانات ومكافحة إختراقها عن طريق قوانين ولوائح للحد من الاستخدام السيء للبيانات والمعلومات".

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