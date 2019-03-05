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محافظات

محافظة بني سويف تكشف حقيقة حدوث حريق في أحد مصانع كوم أبوراضي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:25 م
مطافي
مطافي
محمد عبد الحليم
أعلنت محافظة بنى سويف عدم حدوث حريق كبير بأحد مصانع منطقة كوم أبو راضى الصناعية.

وأكد بيان للمحافظة أنه تم التواصل مع المهندس حامد صديق مدير المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي فى مركز الواسطى ، والذي أكد اشتعال نيران محدود فى بعض المخلفات بجوار سور المصنع " خارج عنابر الإنتاج " بمصنع صيني لإنتاج " ولاعات الجيب".

وقال البيان إنه تم التعامل سريعا مع الموقف، الذي لم يسفر عن أي خسائر، وأن العملية الإنتاجية بالمصنع لم تتأثر إطلاقا بهذا الاشتعال البسيط.

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