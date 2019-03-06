محمد حماقي يقترب من 16 مليون مشاهدة بـ "م البداية"

تخطت أغنية «م البداية» من ألبوم الفنان محمد حماقي الجديد «كل يوم من ده»، حاجز الـ 15 مليون مشاهدة، بعد طرح الألبوم كاملًا عبر قناة شركة نجوم ريكوردز المنتجة للألبوم على يوتيوب.



وتواصل أغنية «م البداية» تصدر ترتيب الأكثر استماعًا بين أغاني ألبوم محمد حماقي، بعدما حققت 15 مليون و732 ألف مشاهدة، وجاءت أغنية «صور» في المركز الثاني، برصيد 6 ملايين و153 ألف مشاهدة، بعدها أغنية «خدني إليك» في المركز الثالث برصيد برصيد 5 ملايين و861 ألف مشاهدة.



ويضم الألبوم أغنيات "الجانب الأول، ويزلزل، وكل يوم من ده، وليلى، وعيونه سهرانة، وصور، وأعمل إيه، وبقيت معاه، ويا غربة، م البداية، ويا ستار".



ويتعاون حماقى من خلال الألبوم، مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم "أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وخالد تاج، ونادر عبد الله، وعمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر علي، ومحمد يحيى، وتميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير".

