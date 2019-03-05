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رزق: المؤسسات الصحفية ليست في صراع مع الحكومة وهدفنا التعاون من أجل المهنة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:35 م
الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق
كـريـم الخـطيب
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن المؤسسات الصحفية ليست في صراع مع الحكومة ونحن جزء من أدوات الأمن القومي المصري ، المؤسسات الصف القومية ملك مصر وليست شخصية.

وأضاف «رزق» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك حرب تشن ضد المؤسسات الصحفية القومية ولا نعلم من أين، وهذا يكون ضد القوى الناعمة للدولة.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى أن المؤسسات الصحفية القومية جزء من قوة مصر الناعمة، لافتا إلى أن المؤسسات الصحفية القومية قادرة على إدارة أصولها والاستثمار فيها وحل كل هذه المشاكل.

وشدد على أن المؤسسات الصحفية ليست في صراع مع الحكومة وهدفنا التعاون من أجل المهنة، متابعا «نحن نستطيع إدارة أصولنا أفضل من الحكومة، وهو أي حد يشتغل دكتور في المؤسسات الصحفية».

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