اليوم.. فصل الكهرباء عن مغذي عز الدين وحلمي الملط ببني سويف للصيانة

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي عز الدين (حلمي الملط) حتى تقاطع حاتم رشدي ، وذلك اليوم الأربعاء بداية من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرًا نفس اليوم،لإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب.



