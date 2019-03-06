اليوم.. فصل الكهرباء عن مغذي عز الدين وحلمي الملط ببني سويف للصيانة

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي عز الدين (حلمي الملط) حتى تقاطع حاتم رشدي ، وذلك اليوم الأربعاء بداية من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرًا نفس اليوم،لإجراء أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرار الخدمة بالشكل المطلوب.
وإذ يتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة المطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يهيب بالمواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت " للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء والتي لن تزيد عن 4 ساعات على أقصى تقدير (بحسب بيان قطاع الكهرباء).