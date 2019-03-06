تحول إلى موضة.. شارب طيار هندي يشبه مقود الدراجة

تحوّل الطيار الهندي، أبهيناندان فارثامان، الذي أطلقت باكستان سراحه مؤخرا، إلى شخصية وطنية، ملهمة للأعمال الفنية والإعلانات، وربما حتى في طريقة تصفيف شعر شاربه ولحيته. بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".





وقالت الهيئة إن شاربه الذي يشبه في شكله مقود الدراجة أصبح شائعًا لدرجة أن العديد من الرجال الهنود أرادوا محاكاته. وأصبح الطيار بطلاً قوميا في غضون ساعات من اعتقاله بعد أن أسقطت القوات الباكستانية طائرته المقاتلة.





ولفتت "بي بي سي" إلى أن شركة أمول، أشهر شركة لإنتاج الألبان في الهند والتي تطلق إعلاناتها بناء على ما هو شائع بين الهنود، انتجت إعلانا يحتفي بشارب الطيار.





وألمحت "بي بي سي" إلى أن الطيار يمكن أن يساهم في تغيير النظرة العامة الهندية لهذا الشكل من الشوارب، حيث يعتبر الشارب الذي يشبه مقود الدراجة شيئا غير مألوف في الهند، حيث يتم ربطه بالشخصيات الشريرة اللامعة في أفلام بوليوود، وكذلك ضباط الجيش والشرطة المستبدين وحتى المهربين سيئي السمعة.





وأشارت إلى أن أحد صالونات حلاقة الشعر في مدينة بانغالور الجنوبية قدم عرضا مجانيا لكل من يريد أن يبدو مثل الطيار، ونقلت عن مالك الصالون نانيش ثاكور قوله: "لقد عمل أبهيناندان كثيرًا من أجل بلدنا. شعرت أنني يجب أن أحاول أن أجعل كل وجه يبدو وكأنه وجهه".





وحصل ثلاثة رجال على قصة شارب تشبه شارب "أبهيناندان". أحدهم تيجاس تشاودري، الذي قال "إنه كان يفعل ذلك إكراما للطيار"، مضيفًا: "لقد فعل الكثير من أجل بلدنا ، ألا أستطيع أنا أن أفعل هذا؟"



