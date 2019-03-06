ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:04 ص
عدام 3 طن لحوم وأسماك
عدام 3 طن لحوم وأسماك فاسدة
جمالات الدمنهورى
نفذت الإدارة التموينية مركز دمنهور عدة قرارات النيابة العامة خاصة بإعدام 3 أطنان لحوم فاسدة لا تصلح للاستهلاك الادمى و لحوم بلديه مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بأختام مزورة وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية.

وقد تمت عملية الإعدام خارج الكتلة السكنية وتم دفنها دفنا صحيا وبطريقة آمنة لا تضر بالبيئة بداخل غرفة الإعدام المخصصة لهذا الغرض بالمجزر الآلي بدمنهور.

وتمت عمليات الإعدام باشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة مدير المديرية و العقيد وجدي الصيرفي مدير مباحث تموين البحيره، وبحضور لجنة مشكلة من المحاسب محمد عابدين مدير الإدارة التموينية بمركز دمنهور ومفتشي الإدارة : كلا من محمد صبري - محمد الابياري - حسام حجازي ومندوب من مركز شرطة دمنهور و رئيس القلم الجنائي بنيابة مركز دمنهور وأحد أطباء مديرية الطب البيطري بالبحيرة.
إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور
إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور
إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور
إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور
إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور
إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور
إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور
إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور
إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور
إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور

ترشيحاتنا

مجلس الزمالك: ليس لدينا مانع فى زيارة النادي الأهلي قريبا

مراتي بتضربني كل يوم قدام الولاد.. أغرب قضية في محكمة الأسرة.. فيديو

تامر أمين لـ المصريين: رفقا بـ محمد صلاح .. فيديو

حسام البدري يوجه دعوة لكل الأندية المصرية

انتصار لـ أشرف عبد الباقي: 10 سنين راجل وست ستات ومفيش فايدة

معتز مطر حرامي.. بلاغ للنائب العام يتهم المذيع الإرهابي بالسرقة

الأرصاد تكشف موعد توقف سقوط الأمطار .. فيديو

ساديو ماني يرد ساخرًا على المنافسة مع محمد صلاح

أول رد من ملك الأردن على تسريبات الوثائق الرسمية

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل

الأعرج والمغتصب.. جريمة قتل تهز الدرب الأحمر بسبب الزوجة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية
الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر
ياسر رزق: 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟