إعدام 3 أطنان لحوم وأسماك فاسدة خارج الكتلة السكنية بمركز دمنهور

نفذت الإدارة التموينية مركز دمنهور عدة قرارات النيابة العامة خاصة بإعدام 3 أطنان لحوم فاسدة لا تصلح للاستهلاك الادمى و لحوم بلديه مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بأختام مزورة وأسماك مجمدة منتهية الصلاحية.



وقد تمت عملية الإعدام خارج الكتلة السكنية وتم دفنها دفنا صحيا وبطريقة آمنة لا تضر بالبيئة بداخل غرفة الإعدام المخصصة لهذا الغرض بالمجزر الآلي بدمنهور.



وتمت عمليات الإعدام باشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة مدير المديرية و العقيد وجدي الصيرفي مدير مباحث تموين البحيره، وبحضور لجنة مشكلة من المحاسب محمد عابدين مدير الإدارة التموينية بمركز دمنهور ومفتشي الإدارة : كلا من محمد صبري - محمد الابياري - حسام حجازي ومندوب من مركز شرطة دمنهور و رئيس القلم الجنائي بنيابة مركز دمنهور وأحد أطباء مديرية الطب البيطري بالبحيرة.

