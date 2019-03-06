ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ياسر رزق: المواطن المصري يحمل رئيس الجمهورية كل شيء

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:30 ص
الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق
حسام الحارتي
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن المواطن المصري يحمل رئيس الجمهورية كل شيء يحدث داخل أركان الدولة، معلقا: "المواطن المصري يُحمِّل عبد الفتاح السيسي شخصيا ما هو أكثر من رئيس الجمهورية".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج " علي مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد "، ان هناك مسؤولية كبيرة يتحملها الرئيس مسترشدا بتأثره بمقتل المصريين في ليبيا على يد التنظيم الإرهابي داعش، والذي أمر بالثأر في نفس اللحظة للحصول على حقوق أبناء الدولة.

وأوضح أن الأعباء التي يتحملها المصريون تحدث عنها الرئيس السيسي قبل خوضه الانتخابات الرئيسية، لإطلاع المواطنين على حجم الأزمات التي ستواجه الدولة خلال فترة الإصلاح الاقتصادي من أجل النهوض بها.

ترشيحاتنا

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل

الإفتاء توضح معايير اختيار الزوج الصالح حتى لا تندم المرأة.. فيديو

تعرف على التوصيات الكاملة لمؤتمر نبذ التعصب والفتن الرياضية.. صور

الافتاء توضح حكم المسح على الملابس أثناء الوضوء خلال الشتاء.. فيديو

أحمد موسى: الرئيس يفتتح 4 أنفاق في بورسعيد والإسماعيلية خلال أبريل.. فيديو

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين حول الأمطار وحالة الطقس

في استجابة سريعة للناتو..أمريكا ستعاقب أردوغان بسبب منظومة إس 400

الأرصاد تكشف موعد توقف سقوط الأمطار .. فيديو

لاعب برشلونة لـ صدى البلد: الواسطة سبب رحيلي عن مصر.. والعودة للأهلي أو الزمالك محل دراسة

تامر أمين لـ المصريين: رفقا بـ محمد صلاح .. فيديو

الأعرج والمغتصب.. جريمة قتل تهز الدرب الأحمر بسبب الزوجة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية
الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟