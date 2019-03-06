ياسر رزق: المواطن المصري يحمل رئيس الجمهورية كل شيء

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن المواطن المصري يحمل رئيس الجمهورية كل شيء يحدث داخل أركان الدولة، معلقا: "المواطن المصري يُحمِّل عبد الفتاح السيسي شخصيا ما هو أكثر من رئيس الجمهورية".





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج " علي مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد "، ان هناك مسؤولية كبيرة يتحملها الرئيس مسترشدا بتأثره بمقتل المصريين في ليبيا على يد التنظيم الإرهابي داعش، والذي أمر بالثأر في نفس اللحظة للحصول على حقوق أبناء الدولة.



