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حسام البرمبلي يكشف عن معوقات رفع كفاءة كوبري السيدة عائشة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:04 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حسام البرمبلي، رئيس لجنة الكود المصري للصيانة والتشغيل بمركز بحوث الإسكان، إنه مكلف بتطوير ورفع كفاءة ميدان وكوبري السيدة عائشة؛ مشيرا إلى أن الأول به مشكلة الإنحناء، وتآكل الطبقة الأسفلتية بأرضيته، فضلا عن الأسوار.

وأضاف "البرمبلي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء DMC" على فضائية "DMC"، مساء الثلاثاء، أنه تم تطوير الميدان، ولكن الكوبري يستلزم تطويره إيقاف المرور باتجاه واحد، وهو ما لم يلتزم به المواطنين.

وأشار إلى أن دراسة مرورية أجريت حول هذا الشأن، وتم إضاءة اللمبة الحمراء بأنه سيحدث حوادث على الكوبري، مشيرًا إلى أن هناك خطة مدروسة مع محافظ القاهرة، والمقاولون العرب، ومديرية الطرق ليتم البدء العمل بهذا الكوبري بإتجاه واحد لعلاج الميل.

وأرجأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، غلق كوبرى السيدة عائشة جزئياـ للدراسة، وذلك بعد تجربة غلقه جزئيا.

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حسام البرمبلي يكشف عن معوقات رفع كفاءة كوبري السيدة عائشة

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