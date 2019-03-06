قلق في البرلمان بسبب المحذوفين من البطاقات التموينية .. استدعاء الوزير إلى المجلس.. ونواب يصفون شروط الاستبعاد بغير المنطقية

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات التموينية

برلماني: لا توجد قاعدة بيانات دقيقة يحذف على أساسها غير مستحقي الدعم

البطيخي يطالب بحذف المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية فقط



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شروط المرحلة الثانية، التي يتم وفقا لها حذف شريحة جديدة من المواطنين من البطاقات التموينية، استمرار لخطتها في تنقية البطاقات، وحذف غير مستحقي الدعم، حيث حددت شروط المرحلتين، وهي "من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات شهريا من الكهرباء، من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به أكثر من 800 جنيه شهريا، دفع مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للطفل الواحد، امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، شاغلو الوظائف العليا، المسافرون خارج البلاد بغرض العمل، المحبوسين بأحكام قضائية نهائية".



تلك الشروط أثارت تحفظات وتأييد من نواب البرلمان، إذ يرى البعض أن هناك ظلما فيما يتعلق باستبعاد المحبوسين وفقا لأحكام قضائية نهائية، والتي تعتبر عقابا للأسرة، فيما يرى البعض أنها كافية لوصول الدعم لمستحقيه.



في البداية، تحفظ عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على شروط المستبعدين بالمرحلة الثانية من البطاقات التموينية، مؤكدًا ضرورة مراجعة بعض هذه الشروط، التي لا تستند لأي معايير منطقية.



وقال "الجوهري"، في تصريحات لـ "صدى البلد" إن الحالة الاقتصادية تقف مانعًا أمام حذف المحبوسين وفقا لأحكام قضائية نهائية من البطاقات التموينية، لأن الأسرة تقوم بزيارات له، لذا يجب توفير الدعم الذي كان يحصل عليه، مضيفًا: نحن بهذا نعاقب الأسرة.



وطالب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن يكون هناك حصر لعدد المسجونين الذي ينطبق عليهم الشروط، ودراسة الحالة، على أن تراعى مدة سجنهم، لأن هناك من يسجن لمدة 6 أشهر فقط، وبالتالي فرفع الدعم من عليه ثم إعادته بعد خروجه، يتطلب وقتا كبيرا جدًا.



وتساءل النائب، عن موقف المسافرين بالخارج بغرض العمل، والذين يزالون من قائمة الدعم،: هل ستتم إضافتهم بعد العودة أم لا؟.



وأعلن عمرو الجوهري، عن طلبه استدعاء وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، لمناقشته في هذه الشروط التي وضعتها الوزارة.



في السياق ذاته، عبر إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن استيائه من تلك الشروط، قائلا إن الحكومة لا تتوافر لديها قاعدة بيانات صحيحة لتحدد على أساسها المستبعدين وغير مستحقي الدعم، فقاعدة البيانات مخترقة، مما يؤدي لوجود مواطنين ضحايا لتلك القاعدة غير السليمة.



وأشار، "عبد النظير"، في تصريحات خاصة، إلى أنه شاهد بنفسه على حذف امرأة من البطاقة التموينية بحجة امتلاكها سيارة حديثة، رغم أنها لا تملك شيئا، متابعًا: نحن لا نعارض رفع الدعم، لكن بشرط أن يكون وفقا لشروط تحفظ حق الأكثر احتياجا.



في المقابل، أشاد النائب سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، بشروط رفع الدعم، والتي يرى فيها تحقيقا لجهود الدولة في وصول الدعم لمستحقيه.



وقال "البطيخي"، في تصريحات لـ "صدى البلد" إن تنقية البطاقات التموينية تعمل على رفع مستوى الدعم وتقليل الضغط على محدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه بعد حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، ستكون هناك مساحة كبيرة لزيادة نصيب الفرد من الدعم التمويني.



وعن حذف المحبوسين وفقا لأحكام قضائية نهائية، طالب النائب أن يكون الحذف مقتصرا فقط على المسجونين وفقًا لقضايا تتعلق بالإرهاب والإخلال بالسلم العام، لا سيما وأن هناك أفرادا محبوسين على ذمة شيكات وأخرى غارمات، إضافة إلى وجود أفراد محبوسين لمدة شهرين أو شهر، لذلك من غير المنصف أن يتم حذفهم.