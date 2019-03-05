ريال مدريد يسجل وأياكس يعاقب الملكي بالهدف الرابع.. فيديو

سجل فريق ريال مدريد الهدف الأول له على مضيفه أياكس أمستردام قبل أن يعود الفريق الهولندي ويضيف الرابع في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لتصبح النتيجة 4-1.



وعاد أياكس من ركلة حرة مباشرة وسدد كرة مقوسة عجز كورتوا عن التصدي إليها.



الهدف الأول للريال جاء انطلاقه من سيرخيو ريجيلون من الجهة اليسرى ثم مررها داخل المنطقة تلقاها ماركو أسينسيو بتسديدة قوية على يسار المرمى اصطدمت بالقائم وسكنت الشباك.