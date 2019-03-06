الإفتاء توضح معايير اختيار الزوج الصالح حتى لا تندم المرأة.. فيديو

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته "أنا محتاجة شوية نصائح عن كيفية اختيار الزوج الصالح حتى لا أندم بعد الاختيار؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أول شئ نختار عليه في الزواج هو اختيار صاحب الخلق الحسن، فقال النبي "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه".



وأشار إلى أنه ثم بعد ذلك تأتي الكفاءة في النواحي العلمية والاجتماعية والفكرية، ثم النظر لظروفه الاقتصادية وهل حقا يستطيع تحمل المسئولية والإنفاق على المنزل ومصاريف الحياة فلا حرج في اختياره والتوكل على الله.