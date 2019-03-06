19 توصية للمؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم

أعلنت الدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، رئيسة المؤتمر الدولي العلمي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة، التوصيات الخاصة به، والذي نظمته الكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس الجامعة.





وأوضحت أن التوصيات تضمنت "العمل على تشجيع الأنظمة المستدامة بمختلف المحاور، وتنشيط المنظمات التسويقية غير الحكومية في مجال الإنتاج الزراعي وتكوين مؤسسة لإدارة المصايد يشترك فيها كافه المؤسسات المعنية، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل غير التقليدية، الإهتمام بضرورة إقامة سوق مستقبلات السلع في الوطن العربي وتشجيع الإستثمار،العمل على توفير الموارد المائية لمشروعات استصلاح الزراعي، واستخدام المكافحة المتكاملة للأمراض والآفات للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي.



