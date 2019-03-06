ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

19 توصية للمؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:07 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت الدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، رئيسة المؤتمر الدولي العلمي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة، التوصيات الخاصة به، والذي نظمته الكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس الجامعة.

وأوضحت أن التوصيات تضمنت "العمل على تشجيع الأنظمة المستدامة بمختلف المحاور، وتنشيط المنظمات التسويقية غير الحكومية في مجال الإنتاج الزراعي وتكوين مؤسسة لإدارة المصايد يشترك فيها كافه المؤسسات المعنية، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل غير التقليدية، الإهتمام بضرورة إقامة سوق مستقبلات السلع في الوطن العربي وتشجيع الإستثمار،العمل على توفير الموارد المائية لمشروعات استصلاح الزراعي، واستخدام المكافحة المتكاملة للأمراض والآفات للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي.

وشملت التوصيات الإهتمام بدراسة الأثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية علي الزراعة المصرية والتي تهدد الأمن الغذائي المصري ،وضرورة التعاون بين قسم الوراثة والأقسام المعنية بمجال تربية النبات من أجل تعظيم الاستفادة للتحسين الوراثي، الاهتمام بإنتاج مواد تعبئة وتغليف للأغذية التي تحتوي على مضادات للميكروبات، والعمل على تدريب العاملين بالمصانع ، ومراعاة تطبيق القواعد الصحية عند إعداد وتداول الأطعمة، إستخدام كسب بذور الكتان في تدعيم بعض المنتجات الغذائية نظرًا لإرتفاع محتواه من الأحماض الامينية الأساسية، إستخدام المستخلصات الطبيعية مثل زيت الثوم والقرنفل في رش نباتات العنب لتقليل الإصابة بالفطريات، زراعة الفاكهة الأكثر تحملًا للإجهادات، ضرورة تعاون الجامعات العربية في الدراسات العلمية والبحوث، الاهتمام بتطوير طرق وأساليب تجفيف الأخشاب للتخلص من العيوب والآفات حتى تلائم الظروف الحديثه للتصنيع، عدم الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية التي تؤدي لأثار جانبية خطيرة ،إستخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات المخزنية.
19 توصية للمؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
19 توصية للمؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
19 توصية للمؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم
19 توصية للمؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم

ترشيحاتنا

ماركا: راموس كان يصور فيلمه الوثائقي أثناء مباراة ريال مدريد وأياكس

مصرع طفلين وإصابة والدتهما و2 آخرين في غرق سيارة بالمنصورة.. صور

أحمد آدم: انتشار التوك توك يخلق فجوة في الأيدي العاملة.. فيديو

صنايعية مصر.. تدريب شباب القليوبية على الصناعات المختلفة.. فيديو

ماجدة الرومي تحيي حفلاً لصالح الأعمال الخيرية في مصر.. 5 أبريل

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة جورماهيا في الكونفيدرالية

شوقي: جدول الامتحان التجريبي للثانوية العامة نهاية الأسبوع الجاري

استسلام المئات من عناصر داعش في آخر جيب له بسوريا

وزير التعليم يرد على تخوفات طلاب أولى ثانوي من امتحان شهر مارس

جواب الحب المتفجر.. مخاوف في لندن من محاولات إرهابية أيرلندية

لطفي لبيب ساخراً من الشائعات: بيقولوا عندى جلطة بالمخ.. هو جالي منين المخ.. فيديو

علماء يكتشفون آثاراً عمرها ألف عام لحضارة المايا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

فيديوجراف| الروبوت الفهد
شويكار عن تدهور حالتها الصحية: بينشروا شائعات كل ما البلد تتحسن.. فيديو
جهود وزارة الري في التعاون مع الدول الأفريقية.. فيديو
الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو
عبدالمحسن سلامة: دعم الصحف القومية وإيرادات الإعلانات في انخفاض مستمر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟