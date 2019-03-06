19 توصية للمؤتمر الدولي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة بجامعة الفيوم

أعلنت الدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة بجامعة الفيوم، رئيسة المؤتمر الدولي العلمي التاسع للتنمية الزراعية المتواصلة، التوصيات الخاصة به، والذي نظمته الكلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل رئيس الجامعة.
وأوضحت أن التوصيات تضمنت "العمل على تشجيع الأنظمة المستدامة بمختلف المحاور، وتنشيط المنظمات التسويقية غير الحكومية في مجال الإنتاج الزراعي وتكوين مؤسسة لإدارة المصايد يشترك فيها كافه المؤسسات المعنية، وتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل غير التقليدية، الإهتمام بضرورة إقامة سوق مستقبلات السلع في الوطن العربي وتشجيع الإستثمار،العمل على توفير الموارد المائية لمشروعات استصلاح الزراعي، واستخدام المكافحة المتكاملة للأمراض والآفات للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي.
وشملت التوصيات الإهتمام بدراسة الأثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية علي الزراعة المصرية والتي تهدد الأمن الغذائي المصري ،وضرورة التعاون بين قسم الوراثة والأقسام المعنية بمجال تربية النبات من أجل تعظيم الاستفادة للتحسين الوراثي، الاهتمام بإنتاج مواد تعبئة وتغليف للأغذية التي تحتوي على مضادات للميكروبات، والعمل على تدريب العاملين بالمصانع ، ومراعاة تطبيق القواعد الصحية عند إعداد وتداول الأطعمة، إستخدام كسب بذور الكتان في تدعيم بعض المنتجات الغذائية نظرًا لإرتفاع محتواه من الأحماض الامينية الأساسية، إستخدام المستخلصات الطبيعية مثل زيت الثوم والقرنفل في رش نباتات العنب لتقليل الإصابة بالفطريات، زراعة الفاكهة الأكثر تحملًا للإجهادات، ضرورة تعاون الجامعات العربية في الدراسات العلمية والبحوث، الاهتمام بتطوير طرق وأساليب تجفيف الأخشاب للتخلص من العيوب والآفات حتى تلائم الظروف الحديثه للتصنيع، عدم الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية التي تؤدي لأثار جانبية خطيرة ،إستخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الآفات المخزنية.