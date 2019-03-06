سلسلة محاضرات متنوعة بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر نفذ قصر ثقافة أبورماد بالتعاون مع إدارة حلايب الأزهرية ورشة فنية لعمل أشكال فنيه بالصلصال و مع مسؤل الفنون التشكيلية بالقصر تم عمل عدد من الأشكال المختلفة من الصلصال بحضور عدد من الطلاب بمعهد الشيخ سيد طنطاوي الإبتدائي الازهري بأبورماد.



وأقام اليوم بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان "الأم مدرسة" وتحدث المحاضرأشرف عبد الوهاب عن دور الأم فى اﻷسرةوأهميتها و كيفية رد الجميل من اﻷبناء لأمهاتهم و ذلك بمدرسة المستقبل الإبتدائية.



كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "البيئة النظيفة" ضمانة للمستقبل ألقاها فتحي أحمد برشاوي بمدرسة القصير الثانوية بنات موضحا أن البيئة النظيفة هي عماد الآسرة الصحيحة ، فلابد علي كل انسان ان يهتم بنظافة البيئة التي يعيش فيها والمحيطه به والتي تبدأ من الاسرة فاذا كانت الاسرة نظيفة نتج مجتمع وبيئة نظيفة في الحاضر والمستقبل .



و لليوم الثامن على التوالى تستمر سلسلة محاضرات نادى أدب الطفل ببيت ثقافة القصير حيث تم عمل محاضرة بعنوان"كيفية اعدادمجلة للشعر" ألقى المحاضرة عايدة احمد بالمدرسة الثانوية العسكرية بنين بالقصيرو تم الحديث عن كيفية عمل مجله للشعر والأدوات المستخدمة.