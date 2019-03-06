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الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هاني حسين
قال يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب تمثل 97%، والـ 3 % المتبقية نحصل عليها من المياه الجوفية العميقة بحوالي 2.5 مليار متر مكعب ومياه الأمطار والسيول التي تأتي بشكل متفاوت مع كل عام.

وأضاف "خفاجي" في حواره في برنامج "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن احتياجاتنا من المياه تصل إلى 80 مليار متر مكعب ولدينا عجز يصل إلى 20 مليار متر مكعب، وهذا العجز تحدٍ كبير، ووزارة الري وضعت خطة لمواجهة هذا العجز عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج وجعلنا مصر من أولى الدول في أفريقيا في مجال إعادة استخدام مياة الصرف ورقم 2 على مستوى العالم في هذا المجال.

وتابع:" نستورد من الخارج حبوب غذائية تحتاج إلى 34 مليار متر مكعب إضافية من المياه، وهذا يعتبر تحدياً كبيراً نواجهه من أجل توفير الموارد المائية وتقليل الفجوة".

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