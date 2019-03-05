ياسر رزق: 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الأموال التى تحصل عليها المؤسسات الصحفية القومية ليست من الحكومة.



وأضاف «رزق» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن علاقته طيبة للغاية مع كل الوزراء والمحافظين بالحكومة، ولابد من اتخاذ قرارات جادة مع النوايا الطيبة.



وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إلى أن 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة، لافتا إلى أن الحكومة تحصل على 225 مليون جنيه سنويا.



وتابع: «أتواصل مع المسئولين لتحقيق التنمية والاستثمار في أصول مؤسسة أخبار اليوم»، مضيفا : «الله يكون في عون الرئيس السيسي يحمل أعباء على أكتافه».