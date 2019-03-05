ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ياسر رزق: 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:53 م
الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق
كـريـم الخـطيب
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الأموال التى تحصل عليها المؤسسات الصحفية القومية ليست من الحكومة.

وأضاف «رزق» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن علاقته طيبة للغاية مع كل الوزراء والمحافظين بالحكومة، ولابد من اتخاذ قرارات جادة مع النوايا الطيبة.

وأشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم إلى أن 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة، لافتا إلى أن الحكومة تحصل على 225 مليون جنيه سنويا.

وتابع: «أتواصل مع المسئولين لتحقيق التنمية والاستثمار في أصول مؤسسة أخبار اليوم»، مضيفا : «الله يكون في عون الرئيس السيسي يحمل أعباء على أكتافه».

ترشيحاتنا

ساديو ماني يرد ساخرًا على المنافسة مع محمد صلاح

مصر تشرق من ميناء شرق.. مميش والوزير يطلقان أول سفينة تصدير من بورسعيد .. فيديو

بي إن سبورت تتعرض لخسائر فادحة وقطر تتدخل لإنقاذها من الانهيار

الأرصاد تكشف موعد توقف سقوط الأمطار .. فيديو

خبير يكشف طريقة خداع شركات قطع الغيار المحلية للتوكيلات العالمية والمستهلكين

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل

فرح علي تنشر صورا بصحبة حميد أحداد وزوجته

تعليق مثير من تامر أمين على أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة.. فيديو

فيديو جراف.. الجليد الأخضر يظهر في روسيا

وفاة والد نجم الزمالك.. والنادى يسمح له بالسفر إلى المغرب

مراتي بتضربني كل يوم قدام الولاد.. أغرب قضية في محكمة الأسرة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

ياسر رزق: 15% من حصيلة إعلانات المؤسسات الصحفية القومية تحصل عليها الحكومة مباشرة
هشام طلعت مصطفى: أسعار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة غير مبالغ فيها
رزق: المؤسسات الصحفية ليست في صراع مع الحكومة وهدفنا التعاون من أجل المهنة
فيديو جراف.. الجليد الأخضر يظهر في روسيا
ياسر رزق: تكلفة الصحيفة الواحدة 7 جنيهات للنسخة.. وتباع بـ جنيهين بعد الدعم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟