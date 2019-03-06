الدور الفعال للأسرة في دعم ذوي الاحتياجات.. ندوة بثقافة البحر الأحمر

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، حيث عقد قصر ثقافة حلايب، محاضرة، بعنوان "إعادة تدوير مخلفات البيئة" ألقاها عبد الكريم جاد المولى، في مدرسة حلايب الإعدادية الثانوية.





وأوضح ان فصل القمامة يساعد علي تدوير هذه المخلفات بشكل صحيح، ففي كثير من الأحيان يتم إلقاء القمامة دون فصلها، وهذا يؤدي الي اهدار كميه كبيرة من المخلفات التي يمكننا اعادة تدويرها والاستفادة منها في مجالات مختلفة.





أما بيت ثقافة الحمراوين فنظم ندوة بعنوان "الدور الفعال للأسرة في دعم ذوي الإحتياجات الخاصة" ألقاها كل من صلاح محمد و يحيى احمد عبد الله، واللذان اوضحا ان الأسرة تعتبر اولي المؤسسات الاجتماعية التي تستقبل الطفل ذوي اﻹحتياجات الخاصة وتوفر له الرعاية الأسرية المتوافقة مع احتياجاته وتنعكس آثار اﻷدوار الاجتماعية السليمة بين افراد الآسرة علي الحياة النفسية للأباء والأبناء خاصة في مرحلة الطفولة التي تعد مرحلة البناء النفسي واكتشاف الحالة للطفل من تلك الفئة.



