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محافظات

حياة كريمة.. إصدار بطاقات تأمين صحي للمرأة المعيلة في البحر الأحمر

الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:08 ص
بطاقات تأمين صحى
بطاقات تأمين صحى لـ المرأة المعيلة بالبحر الأحمر
إبراهيم جادالله
التقى ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، مع حنان السيد إبراهيم، مسئول قسم الإحصاء بالتأمين الصحي في الإقليم، لاستخراج وتسليم أول دفعة من بطاقات التأمين الصحي للمرأة المعيلة بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، فى بيان لها، أنه تم استخراج بطاقات تأمين صحي للمرأة المعيلة من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، وذلك برعاية المحافظ، اللواء أحمد عبد الله، وتوجيهات رضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفيق مدير منطقة البحر الأحمر للتأمين الصحي.

وناشدت المديرية، المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة "المرأة المعيلة"، بالتوجه إلي التأمين الصحي واستخراج البطاقة العلاجية، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم.

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