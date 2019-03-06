حياة كريمة.. إصدار بطاقات تأمين صحي للمرأة المعيلة في البحر الأحمر

التقى ياسر بخيت، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، مع حنان السيد إبراهيم، مسئول قسم الإحصاء بالتأمين الصحي في الإقليم، لاستخراج وتسليم أول دفعة من بطاقات التأمين الصحي للمرأة المعيلة بالمحافظة.





وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، فى بيان لها، أنه تم استخراج بطاقات تأمين صحي للمرأة المعيلة من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، وبرنامج تكافل وكرامة، وذلك برعاية المحافظ، اللواء أحمد عبد الله، وتوجيهات رضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفيق مدير منطقة البحر الأحمر للتأمين الصحي.



