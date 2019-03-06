نشرة البرلمان.. استدعاء وزير التموين بسبب المستبعدين.. ومشروع قانون لتمكين المرأة

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الثلاثاء 5 مارس:استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقاتفي ذكرى مئوية ثورة 1919.. كيف تحول كفاح زعيم بيت الأمة من الشارع لرئاسة البرلمان ماريان عازر: مشروع قانون المعلومات يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبيالعلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبى فى دراسة لمستقبل وطنمشروع قانون بالبرلمان بشأن تشكيل هيئة كبار العلماء لتمكين المرأة.. الأحدأبوشقة يطلق مبادرة لم شمل الوفديين لفتح صفحة جديدة مع الجميعالنائبة شيرين فراج تتقدم باقتراح مشروع قانون جديد لـ نقابة المهندسيناقتراح برغبة لتخصيص حصة بالمدارس عن مخاطر الألعاب الإلكترونيةبرلمانية: يجب إيجاد بدائل قبل تجريم الدروس الخصوصيةبرلماني يطالب بحذف المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية من الدعم