العلم والمعرفة والصناعة والتصدير.. ندوات ضمن فعاليات أكاديمية البحث العلمي

تشهد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، على مدار اليومين القادمين، فعاليات مهمة تحتوي البحث العلمي بمختلف المجالات فبجانب فعاليات شهر العلوم المصري والذي يقام خلال شهر مارس، تقيم فعاليتين "اقتصادية وثقافية".





وتنظم محاضرة، اليوم الأربعاء، بعنوان "العلم والمعرفة عند القدماء المصريين"، والتي ينظمها مجلس الثقافة والمعرفة وهو أحد التشكيلات العلمية بها، وذلك فى تمام الساعة الـ6 مساء بقاعة المؤتمرات الرئيسية في مقرها.





تُقام المحاضرة تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ويُلقيها الدكتور فتحي صالح، أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة والمؤسس والمدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى، حيث ستتناول جوانب من المعرفة للحضارة المصرية القديمة فى أنواع العلوم المختلفة، سواء كانت فى مجال الهندسة، أو الفلك، أو القياسات للأطوال أو الزمن وكذلك معالجتها للفنون كالعمارة والموسيقى والنحت. وفى النهاية توضح المحاضرة انعكاس ذلك على مفاهيمهم الدينية، حيث إنها بحق حضارة فريدة بدأت منذ 5 آلاف عام واستمرت 3 آلاف سنة.





بينما يدور موضوع الندوة التي تقيمها الأكاديمية ، غدا، الخميس، عن "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركًا للنمو "، وينظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية وهو أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباحا.



