محمد فضل يكشف الموعد النهائي لتحديد ملاعب الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

أكد محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، أن الملاعب المستضيفة للمسابقة سيتم تحديدها بشكل نهائي خلال 10 أيام على الأكثر.



وأشار فضل في تصريحات عبر قناة أون سبورت، إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة مرتبطة بجدول زمني محدد من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، للانتهاء من كافة الإجراءات.



وقال مدير البطولة الأفريقية: "ملفنا لدى الكاف يوجد به 10 استادات، بحيث أنه إذا كانت هناك مشكلة فى أى ملعب يكون البديل جاهز لدينا، والقرار النهائي فيما يخص استبعاد استاد بورسعيد من عدمه سيتحدد عن طريق الجهاز الاستشاري القائم بأعمال التطوير".



وأضاف: "لدينا برنامج زمني محدد من جانب الاتحاد الأفريقي وملتزمون به، فإذا تمت أعمال التطوير خلال هذه الفترة سيتم رفع الأمر لهاني أبو ريدة ومنه لوزير الرياضة ثم اللجنة العليا".



وأوضح: "تحديد الملاعب النهائية المستضيفة للبطولة سيكون خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، وقد يكون قبل ذلك لأن اليوم الواحد مهم بالنسبة لنا، والموقع الرسمي الخاص بالبطولة سيخرج للنور خلال 10 أيام باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية".