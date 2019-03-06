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منوعات

الشرطة الأيرلندية تستعيد جمجمة عمرها 800 عام

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:00 ص
الجمجمة الصليبية
الجمجمة الصليبية
أماني إبراهيم
استعادت الشرطة الإيرلندية رأس مومياء عمرها 800 عام، سرقت من كنيسة في دبلن، حيث تم أخذ هذه الرأس من سرداب في كنيسة سانت ميشان الشهر الماضي.

تم اكتشاف الجريمة عندما ذهب دليل لفتح الكنيسة للزوار، حيث أصيب القبو بأضرار بالغة وتم تدنيس العديد من المومياوات، بما في ذلك بقايا راهبة عمرها 400 عاما، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقال ضباط من مكان حادث السرقة، إنه تمت سرقة رأس الجندي الصليبي وجمجمة أخرى، وتعرفوا على المسروقات نتيجة المعلومات التي وصلت إلى الشرطة. 

وعبر رئيس أساقفة دبلن، غضبه من الحادث الذي وقع الشهر الماضي، لأن لصوص القبر لم يكتفوا بنهب الآثار بل دنسوا المكان المقدس ودمروا المومياوات التاريخية التي تم الحفاظ عليها في سانت ميكهان منذ مئات السنين.
الشرطة الأيرلندية تستعيد جمجمة عمرها 800 عام
الشرطة الأيرلندية تستعيد جمجمة عمرها 800 عام
الشرطة الأيرلندية تستعيد جمجمة عمرها 800 عام

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