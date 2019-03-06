الشرطة الأيرلندية تستعيد جمجمة عمرها 800 عام

استعادت الشرطة الإيرلندية رأس مومياء عمرها 800 عام، سرقت من كنيسة في دبلن، حيث تم أخذ هذه الرأس من سرداب في كنيسة سانت ميشان الشهر الماضي.





تم اكتشاف الجريمة عندما ذهب دليل لفتح الكنيسة للزوار، حيث أصيب القبو بأضرار بالغة وتم تدنيس العديد من المومياوات، بما في ذلك بقايا راهبة عمرها 400 عاما، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.





وقال ضباط من مكان حادث السرقة، إنه تمت سرقة رأس الجندي الصليبي وجمجمة أخرى، وتعرفوا على المسروقات نتيجة المعلومات التي وصلت إلى الشرطة.



