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ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:08 ص
ضبط 5 الاف لتر سولار
ضبط 5 الاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء
جمالات الدمنهورى
ضبط رجال الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين في البحيرة، قائد سيارة فنطاس محملة بـ5 آلاف لتر سولار مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء من أحد محطات البنزين، و500 عبوة مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية بمركز أبو المطامير.

وشنت الرقابة التموينية حملة مكبرة بالمركز المشار إليه، قادها سمير البلكيمي مدير الرقابة التجارية، بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، أسفرت عن ضبط قائد السيارة للأسباب المتقدمة، حيث تم التحفظ عليهما والكمية المضبوطة .

كما تم ضبط كمية من المبيدات الزراعية والمخصبات تتجاوز 500 عبوة مختلفة الاحجام والاوزان و140 عبوة من الأدوية البيطرية، وجميعها منتهية الصلاحية .

وجرى التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر جنح بكل واقعة.
ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة.. صور
ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة.. صور
ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة.. صور
ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة.. صور
ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة.. صور
ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة.. صور
ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة.. صور
ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة.. صور
ضبط 5 آلاف لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في البحيرة.. صور

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