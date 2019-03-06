ياسر رزق: السيسي أعاد بناء الدولة بمعنى الكلمة

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لإرادة المصريين في ثورة 30 يونيو.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسي ، ببرنامج " علي مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدي البلد "، أنه تمت إعادة بناء الدولة، وتشييد مدن كثيرة ، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة طرق عالمية، ومحطات كهرباء وغيرها من المشروعات الضخمة ، موضحا أن ملف العلاقات الخارجية كان مظلوما خاصة في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية.



