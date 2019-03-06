بني سويف تستقبل أول وفد من مركزية مستقبل وطن يجوب الأقاليم.. صور

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن ببني سويف، برئاسة النائب حسام العمدة، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأعضاء هيئة المكتب بالحزب، وفدا من الأمانة المركزية، في سابقة هي الأولى من نوعها تطبق للمرة الأولى في محافظة بني سويف، تنفذها الأمانة على مستوى الجمهورية، حيث تم تشكيل لجنة ميدانية تطوف محافظات الجمهورية للوقوف على التشكيلات الخاصة بمجموعات العمل في المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها ومنها الوقوف على التفاعل مع الشارع، ومدى تنفيذ التكليفات المنوط بها كل محافظة.





واستضاف الحزب ببني سويف لجنة مكونة من كل من النائب عماد حمودة المشرف العام علي القطاعات الجغرافية بالجمهورية ووكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب .





والنائب مجدي بيومي عضو الامانة المركزية وأمين لجنة السياحة بالبرلمان ، المهندس احمد صبرى أمين شباب الجمهورية بالحزب ، الاستاذ محمد عمار أمين العمل الجماهيري، عبدالله سعيد أمين مساعد العمل الجماهيري، احمد مجدي بيومي عضو لجنة الشباب علي مستوي الجمهورية .



