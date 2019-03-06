الري: فترة الإسراف في استهلاك مياه النيل أثرت على ثقافة استخدامها.. فيديو

قال يسري خفاجي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن ثقافة الوفرة في المياه كانت متواجدة خلال فترة من الفترات، وبالتالي لا يوجد ترشيد للاستهلاك في الوقت الحالي، موضحاً أن الوزارة تنظم حملات توعية وترشيد بالتعاون مع دور العبادة ووزارة الشباب والرياضة، للتوعية بأهمية قطرة المياه.





وأضاف " خفاجي " في حواره في برنامج " مصر النهاردة " المذاع على قناة " مصر الأولى"، أن مجرى نهر النيل خط أحمر وسيتم إزالة كافة التعديات عليه، وعلى كل مواطن الحفاظ على مقدرات الدولة .



