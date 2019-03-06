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رياضة

هاري كين يقود توتنهام لإقصاء بروسيا دورتموند من دوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
أحمد هاني
ودع بروسيا دورتموند الألماني دوري الأبطال بعد الخسارة أمام توتنهام الإنجليزي، في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب "سيجنال أيدونا بارك" في ألمانيا، بإياب دور الـ 16 من المسابقة.

ولم يشهد الشوط الأول بين الفريقين، أي فرص خطيرة تُذكر على المرمى، وانحصر اللعب في منتصف الملعب، إلا أن فريق بروسيا ظهر أخطر لكن بدون أي تهديد على شباك توتنهام.

وسجل هاري كين هدف فريقه الوحيد في المباراة.

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين في إنجلترا، انتهى بنتيجة 3-0 لصالح توتنهام.

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