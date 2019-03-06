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توك شو

أحمد آدم: انتشار التوك توك يخلق فجوة في الأيدي العاملة.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:46 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الفنان أشرف عبد الباقي، أن مركبات الـ"توك توك" واحدة من المشاريع التي ما زالت لم تقنن بشكل تام في مصر.

من جانبه أشار الفنان أحمد آدم؛ خلال استضافته ببرنامج «قهوة شرف» المذاع على فضائية «الحياة» ويقدمه «اشرف عبد الباقي»، إلى أن هناك مشكلات كبيرة مرتقبة مرتبطة بظهور التوك توك، لافتا الى أن الشباب الصغار يفضلون العمل في قيادته سعيا لما يجلبه من مكسب مادي أكبر، مقارنة بالعمل مساعدا لأرباب الحرف.

وقال ادم، إن هذا الأمر سيخلق فجوة في الأيدي العاملة المدربة على الحرف كـ"السباكة والنجارة" خلال الأعوام المقبلة.

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