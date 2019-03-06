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رياضة

محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
وجّه محمد فضل مدير بطولة أمم أفريقيا، الشكر لـ هاني ابو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وأعضاء الاتحاد على ما يقومون به من مجهود كبير في تطوير ملف بطولة الأمم الأفريقية. 

وأضاف "فضل" خلال مداخلة هاتفية على فضائية النهار، أن وجود برنامج مميز نسير عليه لنجاح البطولة في مصر، يدفعك للعمل بشكل مستمر، والعمل دائما حتى ننتج أفضل ما لدينا. 

وقال "فضل": إنه يوجد العديد من اللجان التي تشكل بشكل احترافي على يد خبراء خلال الأيام الحالية، تجعل المختصين مطمئنين والاتحاد في حالة جيدة، و الملاعب والاستادات في جاهزية دائما. 

وتابع فضل:" لابد أن نوصل للعالم كله أن مصر تستطيع ان تنظم بطولة بشكل مشرف وهذا هدف القائمين على التنظيم.

وأشار فضل إلى أنه لم يتم استبعاد استاد بورسعيد من إقامة المباريات في بطولة أمم أفريقيا، ولكن في حالة استبعاده يوجد بدائل عديدة. 

موضحا أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإصلاح وتطوير أراضي ملاعب الاستادات المقرر خوض بطولة أفريقيا عليها.

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