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توك شو

انتصار: التوكتوك سبب زيادة السمنة بين المصريين.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:05 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة انتصار إن الاعتماد على التوك توك بشكل تام أصبح سببا في الإصابة بأمراض السمنة والقلب والكوليسترول.

وأضافت انتصار خلال برنامج «قهوة شرف» المذاع على فضائية « الحياة» ويقدمه «اشرف عبد الباقي»؛: إن الشخص كان في السابق يمشي إلى السوق أو البقال لشراء ما يحتاجه ويعود إلى بيته ماشيا، وكان نوعا من الرياضة، أما الآن فيعتمد البعض على التوك توك حتى في المسافات القصيرة جدا.

وأشارت انتصار أن ذلك يجعل الشخص يتعرض الإصابة بأمراض السمنة والقلب والكوليسترول.

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