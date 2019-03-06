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منوعات

سيارة تحولت لخلية نحل في ثوان.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:02 ص
صدى البلد
كريم جمال
تعرض رجل من مدينة زيجونج الصينية لهجمة هائلة من النحل، بينما كان فى سيارته بأحد شوارع المدينة.

وبحسب روسيا اليوم، أكد شهود عيان أن النحل كان متجمعا بأعداد كبيرة على أحد أسلاك الكهرباء، وحين مرور السيارة، بدأ بمهاجمتها فجأة ليغطي جزءا كبيرا منها في مشهد ملفت للنظر.

ولحسن الحظ لم تسفر الحادثة عن أي إصابات، واستدعي أخصائيون قاموا بجمع النحل في صناديق خاصة، ونقلوه إلى مكان آمن.

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