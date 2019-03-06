مصرع طفلين وإصابة والدتهما و2 آخرين في غرق سيارة بالمنصورة.. صور

لقي طفلين شقيقين مصرعهما، وأصيبت والدتهما و2 آخرين، انقلبت بهم سيارة ملاكي في ترعة أم الجلاجل، المارة أمام قرية أويش الحجر، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء محمد حجي مدير الأمن، إخطارًا من العميد خالد الزيني مأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، يفيد بغرق السيارة في الترعة المشار إليها وبها 5 أشخاص.





وانتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ النهرى الى مكان البلاغ فيما تبين تمكن أهالي القرية من انتشال 3 مصابين، وجثتين للطفلين "سيف وزكريا" حسن القليني، وأعمارهما 11 و14 عاما.





ونقل المصابين والجثتين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.



