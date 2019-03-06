الداخلية الموريتانية تحل 70 حزباً سياسياً

أصدر وزير الداخلية الموريتاني احمد ولد عبد الله قراراً بحل سبعين حزباً سياسياً بين المعارضة والموالاة.





وافادت صحيفة " أقلام " الموريتانية ان وزارة الداخلية اعتمدت في القرار على القانون الموريتاني الذي ينص على حل الأحزاب السياسية التي لم تشارك في استحقاقيين بلديين متواليين أو شاركت فيهما وحصلت على أقل من واحد في المائة..

واعتمدت الوزارة في هذا المقرر على نتائج انتخابات 2013 و كذا انتخابات 2018.





وتنص المادة عشرين من القانون الجديد للأحزاب السياسية على انه يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من واحد في المائة الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين.



