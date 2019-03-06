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رياضة

اتحاد الكرة لـ الزمالك: مباراة جوجورماهيا في الكونفيدرالية بحضور 10 آلاف مشجع

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:24 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسي
تلقي نادي الزمالك فاكس من اتحاد الكرة بإقامة مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

وكان الزمالك طلب خلال الساعات القليلة الماضية إقامة المباراة بدون جماهير على ملعب بتروسبورت إلا أن الأمن وافق على اقامتها في برج العرب بحضور الجماهير.

وكان الأبيض خسر من الفريق الكيني على ملعبه فى الجولة الأولى بنتيجة 2 /4، قبل أن يفوز مؤخرا على بترو أتليتكو بهدف دون رد، ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة برصيد خمس نقاط ويتصدر نصر حسين داي المجموعة برصيد 7 نقاط ويأتي الفريق الكيني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط وبترو اتليتكو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

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