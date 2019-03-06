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رياضة

استاد بورسعيد مهدد بالاستبعاد من استضافة كأس الأمم الأفريقية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:16 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
عمرو الحلوانى
أصبح استاد بورسعيد مهددًا بالاستبعاد من استضافة مباريات بطولة الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها في مصر خلال شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك، بعد أن أبدت الشركة الهندسية الخاصة بالاتحاد الإفريقى، ملاحظتها على بعض العيوب في أحد المدرجات بالاستاد.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة، استدعاء لجنة جديدة لتقييم الوضع وحسم الأمر بشكل كامل، سواء باستبعاد الملعب من استضافة بطولات "الكان" أو إدراجه ضمن باقي الملاعب المؤهلة.

واختار مسئولو اللجنة المنظمة للبطولة الأكبر داخل أفريقيا، برئاسة هاني أبو ريدة، استاد بورسعيد، ضمن 6 ملاعب لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية.

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